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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
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От Луны до спутников Сатурна: сколько естественных спутников известно в Солнечной системе

У одной из планет Солнечной системы спутников больше, чем у всех остальных планет вместе взятых. У Сатурна подтверждено наличие 285 спутников, тогда как у Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Урана и Нептуна в совокупности их 149. Это преимущество объясняется тем, что семейство спутников Сатурна включает множество небольших объектов, которые телескопы смогли обнаружить лишь недавно.

Сообщество
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# космос
# планеты
# Солнечная система
# спутники
Юпитер и его спутники / © NASA
Юпитер и его спутники / © NASA

По последним подтвержденным данным, у восьми планет известно в общей сложности 434 естественных спутника. Если добавить пять карликовых планет, число возрастает до 444. Распределение выглядит следующим образом: у Земли — один спутник, у Марса — два, у Юпитера — 101, у Сатурна — 285, у Урана — 29, у Нептуна — 16. У Меркурия и Венеры спутников нет.

В разных источниках можно встретить разные цифры. Например, на основной странице NASA, посвященной спутникам, до сих пор приводится более ранняя статистика: 293 объекта, в том числе 95 спутников Юпитера, 146 — Сатурна и 28 — Урана. В справочнике журнала Sky & Telescope, обновленном в ноябре 2025 года, указано 429 спутников.

Разница объясняется прежде всего временем обновления данных. Объект официально признается спутником после подтверждения Международным астрономическим союзом через его Центр малых планет. При этом разные интернет-ресурсы обновляют свои сведения не одновременно.

Сатурн / © NASA
Сатурн / © NASA

У Сатурна больше известных спутников, чем у любой другой планеты Солнечной системы. В марте 2025 года астрономы объявили об обнаружении сразу 128 новых спутников Сатурна. Благодаря этому их общее число выросло со 146 до 274. Год спустя, в марте 2026-го, Центр малых планет подтвердил еще 11 объектов, доведя показатель до 285.

Большинство новых спутников имеют всего один–два километра в поперечнике. Они примерно в 100 миллионов раз тусклее объектов, которые способен различить невооруженный глаз. Чтобы обнаружить их, астрономы делали множество снимков одного и того же участка неба, каждый раз немного смещая изображение вслед за движущимся объектом. Затем снимки объединяли, пока на фоне помех не проступала слабая световая точка.

Система спутников Сатурна отличается и огромными размерами. Если смотреть с Земли, они занимали бы на небе область шириной примерно в пять полных лунных дисков. При этом собственные имена получили только 64 из 285 спутников: Международный астрономический союз, как правило, присваивает названия наиболее крупным и ярким объектам. Остальные обозначаются каталожными индексами.

Почти все недавно обнаруженные спутники относятся к нерегулярным: они движутся по далеким орбитам, наклоненным относительно экваториальной плоскости планеты, причем многие обращаются в направлении, противоположном вращению Сатурна. Ученые предполагают, что это захваченные гравитацией планеты объекты либо обломки более крупных тел, разрушившихся в далеком прошлом.

У Юпитера известен 101 спутник, и четыре из них представляют собой целые миры. Ио, Европа, Ганимед и Каллисто настолько велики, что их можно увидеть даже в обычный бинокль. Ганимед — крупнейший спутник Солнечной системы: он превосходит по размерам планету Меркурий. Остальные 97 объектов — преимущественно небольшие нерегулярные спутники, обращающиеся на значительном удалении от планеты. Их обнаруживают довольно быстро: еще недавно в каталогах значилось 95 спутников Юпитера, а только в марте 2026 года подтвердили существование еще четырех. Так планета преодолела отметку в 100 спутников.

Земная Луна по размерам не так уж сильно уступает спутникам планет-гигантов. Ее диаметр составляет около 3474 километров, что делает ее пятой по величине в Солнечной системе — после Ганимеда, Титана, Каллисто и Ио. Таким образом, единственный естественный спутник Земли — весьма крупное небесное тело, хотя на фоне многочисленного семейства Сатурна он кажется одиноким. Луна также остается единственным спутником, на поверхность которого ступала нога человека.

Художественное изображение Марса с его двумя спутниками, Фобосом и Деймосом / © Shutterstock / elena11
Художественное изображение Марса с его двумя спутниками, Фобосом и Деймосом / © Shutterstock / elena11

У Марса всего два спутника — Фобос и Деймос. Оба по форме скорее напоминают неровные картофелины, чем правильные сферы. Диаметр Фобоса составляет всего около 22 киломтеров, однако он обращается вокруг Марса за семь часов 39 минут. Поэтому наблюдатель, находящийся на поверхности планеты, увидел бы, как спутник восходит на западе и заходит на востоке. Фобос движется примерно в 5800 километров над поверхностью Марса. 

Деймос, меньший из двух спутников, имеет размеры приблизительно 15 × 12 × 11 километра. На один оборот вокруг планеты ему требуется около 30 часов.

Однако близость Фобоса к Марсу оборачивается для него настоящим приговором. Гравитация планеты постепенно притягивает спутник: за каждое столетие он приближается примерно на 1,8 метра. Длинные борозды на его поверхности, возможно, уже свидетельствуют о нарастающих напряжениях в недрах. По оценкам исследователей, через 20–40 миллионов лет Фобос разрушится. Его обломки образуют кольцо вокруг Марса, которое может просуществовать до 100 миллионов лет. Некоторые из наиболее крупных фрагментов в конечном итоге упадут на поверхность планеты.

Деймосу, напротив, уготована противоположная судьба: его орбита постепенно расширяется, и спутник медленно удаляется от Марса.

У Урана известно 29 спутников. Самый недавно обнаруженный из них удалось найти с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». В феврале 2025 года группа исследователей под руководством Мариам Эль Мутамид из Юго-Западного исследовательского института обнаружила спутник диаметром около 10 километров. Он обращается на расстоянии примерно 56 000 километров от центра планеты. Объект находится у внешней границы внутренних колец Урана, и даже пролетевший мимо планеты в 1986 году аппарат «Вояджер-2» его не заметил.

Спутники Урана получают имена персонажей произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа, поэтому новому небесному телу тоже предстоит обзавестись литературным именем.

У Нептуна известно 16 спутников. Крупнейший из них, Тритон, по размерам сопоставим с карликовой планетой Плутон. Это также единственный крупный спутник в Солнечной системе, который обращается вокруг своей планеты в направлении, противоположном ее вращению. Именно поэтому ученые считают, что Нептун захватил Тритон из пояса Койпера.

Оба ледяных гиганта находятся так далеко от Земли и выглядят настолько тусклыми, что для обнаружения их небольших спутников требуются самые мощные из доступных телескопов. Этим объясняется, почему число известных спутников Урана и Нептуна растет гораздо медленнее, чем у Сатурна и Юпитера.

У Плутона известно пять спутников. Крупнейший из них, Харон, по размеру составляет примерно половину самого Плутона. Как и земная Луна, он, возможно, образовался из обломков, выброшенных на орбиту в результате древнего столкновения.

У карликовой планеты Хаумеа два спутника, а у Макемаке, Гунгуна и Эриды — по одному. Таким образом, эти пять карликовых планет добавляют к общему числу еще 10 спутников. Кроме того, астрономы зарегистрировали более 470 спутников, обращающихся вокруг небольших небесных тел — например, астероидов и ледяных объектов за орбитой Нептуна. NASA называет их спутниками малых тел. В общую статистику спутников планет они не входят.

Все эти небесные тела существовали и раньше. Изменились лишь наши возможности их обнаруживать. Благодаря более мощным телескопам, чувствительным камерам и методу совмещения снимков со сдвигом астрономы теперь могут находить объекты диаметром всего в несколько километров, даже если те находятся на расстоянии миллионов километров от Земли.

По оценке NASA, впереди еще тысячи открытий. Маленьких спутников обнаруживают так много, что Международный астрономический союз больше не присваивает имена самым мелким из них, если только они не представляют особого научного интереса.

Таким образом, цифра 444 — лишь моментальный срез, а вовсе не окончательный результат. После следующего объявления Сатурн может еще больше увеличить свое преимущество, а реальное число спутников в Солнечной системе, возможно, во много раз превышает все объекты, известные людям сегодня.

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# Солнечная система
# спутники
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