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Китай провел первый в мире тест двунаправленной передачи данных на расстояние 1000 километров по полому оптическому волокну
В Китае завершилась первая в мире двунаправленная передача данных в реальном времени по линии полого оптического волокна протяженностью 1000 километров, что стало новым прорывом в ключевых технологиях для сетей связи следующего поколения.
Подавляющее большинство используемых сегодня оптических волокон — это волокна со сплошной сердцевиной, в которых сигналы передаются через кварцевое стеклянное ядро. В отличие от них, полые оптические волокна передают сигналы преимущественно через канал, заполненный воздухом. Это испытание подтвердило практические характеристики полого волокна в сценариях дальней передачи. В будущем ожидается, что оно заменит волокна со сплошной сердцевиной в более широком спектре применений и сценариев, обеспечив критически важную техническую поддержку для сетей связи следующего поколения и вычислительных сетей Китая.
В ходе эксперимента на линии протяженностью 1007,48 километра впервые была достигнута одновременная двунаправленная передача сигналов со скоростью 64 терабит в секунду в каждом направлении. Такая пропускная способность эквивалентна поддержке загрузки и выгрузки 160 фильмов в формате 4K объемом 50 гигабайт каждый за секунду. Односторонняя передача сигнала на расстояние 1000 километров занимает всего 3,43 миллисекунды, что устанавливает новый рекорд дальности передачи в реальном времени с использованием полого оптического волокна.
По сравнению с лучшими доступными на сегодня волокнами со сплошной сердцевиной эта технология удваивает пропускную способность и увеличивает дальность передачи на 60 процентов. По сравнению с предыдущими испытаниями полого волокна того же типа дальность передачи в ходе данной проверки была увеличена в 50 раз.
Главный эксперт по информационно-коммуникационным сетям следующего поколения в China Telecom Хо Сяоли отметил, что в отличие от традиционного волокна со сплошной сердцевиной, полое волокно передает сигналы через газ, что позволяет снизить задержку на 30 процентов.
Успех этого эксперимента подтверждает, что полое волокно, при повторном использовании существующего передающего оборудования, способно обеспечивать дальнюю, высокоемкую и низколатентную передачу, тем самым закладывая ключевую технологию для строительства вычислительных сетей.
В настоящее время технология уже применяется на первой в мире трансграничной коммерческой выделенной финансовой линии на полом оптическом волокне между Шэньчжэнем (провинция Гуандун, Южный Китай) и Гонконгом.
Комментарии
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