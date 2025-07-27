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SpaceX показала, как будут выглядеть площадки для Starship на мысе Канаверал

Космическая компания Илона Маска опубликовала рендер модернизированного стартового комплекса SLC-37 на станции Космических сил США, который в настоящее время инженеры переоборудуют под транспортную систему Starship.

Рендер модернизированного стартового комплекса SLC-37 для Starship / © SpaceX

SpaceX рассчитывает запускать с SLC-37 до 76 ракет Starship в год и столько же ступеней возвращать обратно. Для этого на территории появятся две полноценные стартовые площадки с башнями обслуживания высотой 182 метра — выше, чем те, что действуют на «Звездной базе» компании в Техасе. Также будут построены еще две башни, предназначенные для захвата и посадки Super Heavy.

На территории комплекса появится установка для сжижения метана, а также разделитель воздуха для получения кислорода и азота. Топливные хранилища на территории комплекса смогут вмещать 16 500 тонн жидкого кислорода, 6 500 тонн жидкого азота и 5 000 тонн жидкого метана.