  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
27 июля, 11:28
Рейтинг: +674
Посты: 2047

SpaceX показала, как будут выглядеть площадки для Starship на мысе Канаверал

Космическая компания Илона Маска опубликовала рендер модернизированного стартового комплекса SLC-37 на станции Космических сил США, который в настоящее время инженеры переоборудуют под транспортную систему Starship.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Рендер модернизированного стартового комплекса SLC-37 для Starship / © SpaceX 
Рендер модернизированного стартового комплекса SLC-37 для Starship / © SpaceX 

SpaceX рассчитывает запускать с SLC-37 до 76 ракет Starship в год и столько же ступеней возвращать обратно. Для этого на территории появятся две полноценные стартовые площадки с башнями обслуживания высотой 182 метра — выше, чем те, что действуют на «Звездной базе» компании в Техасе. Также будут построены еще две башни, предназначенные для захвата и посадки Super Heavy.

На территории комплекса появится установка для сжижения метана, а также разделитель воздуха для получения кислорода и азота. Топливные хранилища на территории комплекса смогут вмещать 16 500 тонн жидкого кислорода, 6 500 тонн жидкого азота и 5 000 тонн жидкого метана.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
27 Июл
500
Подняться в небо
Политехнический музей
Москва
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Метеоры, метеориты, метеороиды. 50 фактов о падающих звездах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Июл
700
Генетика человека: болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Июл
Бесплатно
История Земноводных. Начало
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Тайна гения Михаила Лермонтова
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Змеи. Хладнокровные охотники
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Карта «Чевенгура» Андрея Платонова: пространство, маршруты, смыслы
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Июл
800
История огнестрельного оружия
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Июл
600
От Галилея до Уэбба
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июля, 16:09
Юлия Тарасова

Загадочное поведение лося заставило закрыть популярную туристическую тропу

Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.

Биология
# дикие животные
# заповедник
# лоси
# поведение животных
# Туризм
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
25 июля, 12:02
Юлия Тарасова

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.

Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
25 июля, 16:09
Юлия Тарасова

Загадочное поведение лося заставило закрыть популярную туристическую тропу

Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.

Биология
# дикие животные
# заповедник
# лоси
# поведение животных
# Туризм
24 июля, 17:05
Денис Яковлев

«Правило 10 тысяч шагов» опровергли еще раз

Чтобы снизить риск смерти от всех причин наполовину, достаточно проходить в день семь тысяч шагов, подсчитали австралийские исследователи. Дальнейшее наращивание активности до известной всем цифры в 10 тысяч шагов снижает смертность и заболеваемость в существенно меньшей степени.

Медицина
# деменция
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# риск смерти
# сердечно сосудистые заболевания
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сложные органические молекулы «пережили» рождение звезд 

    26 июля, 15:35

  2. Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц

    26 июля, 10:34

  3. Пластырь с микроиглами позволит обнаружить рак кожи в домашних условиях

    26 июля, 10:02

  4. Электрическая стимуляция мозга улучшила математические способности

    26 июля, 09:00
Выбор редакции

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

24 июля, 06:47

Последние комментарии

Дмитрий В
45 минут назад
Виталий, не всех :)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Дмитрий В
46 минут назад
Ой, ну что они всë в космос-то смотрят? Луна вон тоже имеет признаки управляемого корабля 🤷‍♂️

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Dmitriy
1 час назад
Никита, это неизбежно при наличии более продвинутоц расы, так и мы захватывали земли аборигенов, в истории много таких случаев. В природе тоже

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Алексей Остолецкий
2 часа назад
А самое главное, это размер детектора < 1 кБт "if any Text then AI" - никогда не прогадает. А если чел будет писать на камеру и детектор всё равно скажет

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Лиза Кузнецова
3 часа назад
И., мож быть, я не настолько киноман, моё знакомство с разновидностями инопланетян остановилось на "Люди в черном")))

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
3 часа назад
И., та не, мне по фиг на европейских голубей))) меня терзают смутные сомнения по поводу интереса пришельцев к земным минералам, особ редким🤨 вдруг

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Иван Колупаев
10 часов назад
Лиза, вас-то голубятня чего беспокоит? Мужчины станут вами меньше интересоваться? Ну так конкуренток ведь тоже поубавится.

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Сергей Соболев
10 часов назад
Что касается гравитационных полей, то для Солнца оно составляет --180000 км, тоже для звезд, имеющих одинаковые размеры с Солнцем( не более). А для

Гравитационные линзы на службе астрономии

Иван Колупаев
10 часов назад
Лиза, в таком раскладе фильмов где хотя бы некоторые инопланетяне (независимо от цвета) помогают людям куда больше чем два.

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Иван Колупаев
11 часов назад
Имя, рад что у вас с восприятием хотя бы синего все в порядке. А Милка вообще-то рыжая. Но это так, мелочи, с точки зрения дальтоников-ахроматиков

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лев Благодатских
11 часов назад
Кароч, теперь срать будем ещё дальше))

PepsiCo анонсировала выпуск первой в истории «полезной» колы

Имя Фамилия
12 часов назад
Светлана, Это сотрудники Икеи. :-)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Имя Фамилия
12 часов назад
Иван, Ну вообще-то сама Мила Йовович там как раз "зеленый человечек" и еще эта синяя тетка-певица - вот они обе две нас и берегут. :-) "ТщательнЕе

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
13 часов назад
И., ну зелёные человечки это в смысле инопланетяне, они там разные были, но одни из них таки берегли, те кто Милу Йовович послали на землю 5 элементом,

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Иван Колупаев
13 часов назад
Лиза, и с "Пятым элементом" вы налажали. Нет там зеленых человечков "что всех берегут".

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Roman Frolov
13 часов назад
К счастью или нет, технология не способна улучшить функционирование здоровых людей, а может помочь только глубоким инвалидам. Мозговые импланты

Компания Маска намерена вживлять нейрочипы до 20 тысячам человек ежегодно 

Лиза Кузнецова
14 часов назад
И., где я хамлю? Это сарказм, между прочим, на саму себя направлен) Просто тема для меня интересная, но я явно не в те двери зашла. Не гневайтесь И.

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Иван Колупаев
15 часов назад
Лиза, да никто вам не запрещает. Верьте в любую чушь и даже высказывайте ее на каждом углу. Но не надо надувать губки если вашим альтернативным

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
16 часов назад
Ярослав, почему нет? А что лучше европейская голубятня?

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
17 часов назад
И., дело не в моих сомнениях, а в альтернативном мнении, увы, его в этом паблике высказывать низзя, но иметь то можно? Почему я должна смотреть по

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно