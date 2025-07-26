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На Марс — с беспилотниками: представлен новый концепт автономного исследования планеты

Американская компания AeroVironment и Лаборатория реактивного движения NASA представили концепт миссии Skyfall по исследованию Красной планеты с помощью дронов вертолетного типа нового поколения. Эти аппараты призваны проложить путь для будущей высадки человека на Марс.

Концепт миссии Skyfall по исследованию Красной планеты с помощью дронов вертолетного типа нового поколения / © AeroVironment

Проект Skyfall предполагает отправку на Марс шести разведывательных беспилотников типа Ingenuity, которые будут исследовать различные участки, выбранные специалистами NASA в качестве потенциальных локаций для высадки первых марсианских астронавтов.

© AeroVironment

Беспилотники будут действовать автономно. В их задачи войдут передача на Землю изображений высокого разрешения, а также сбор радиолокационных данных о том, что находится под каменистой поверхностью Красной планеты. Эта информация будет иметь ключевое значение для безопасной высадки экипажей в районах поверхности Марса, где есть вода, лед и другие ресурсы.

Сейчас идет обсуждение проекта, который могут запустить в 2028 году.