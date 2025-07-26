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На Марс — с беспилотниками: представлен новый концепт автономного исследования планеты
Американская компания AeroVironment и Лаборатория реактивного движения NASA представили концепт миссии Skyfall по исследованию Красной планеты с помощью дронов вертолетного типа нового поколения. Эти аппараты призваны проложить путь для будущей высадки человека на Марс.
Проект Skyfall предполагает отправку на Марс шести разведывательных беспилотников типа Ingenuity, которые будут исследовать различные участки, выбранные специалистами NASA в качестве потенциальных локаций для высадки первых марсианских астронавтов.
Беспилотники будут действовать автономно. В их задачи войдут передача на Землю изображений высокого разрешения, а также сбор радиолокационных данных о том, что находится под каменистой поверхностью Красной планеты. Эта информация будет иметь ключевое значение для безопасной высадки экипажей в районах поверхности Марса, где есть вода, лед и другие ресурсы.
Сейчас идет обсуждение проекта, который могут запустить в 2028 году.
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Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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