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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
24 июля, 07:26
Рейтинг: +658
Посты: 1632

В США заявили о технологическом отставании от России в сфере беспилотников

Американские войска спешат сократить разрыв между возможностями США и таких стран, как Россия, Украина, Китай и Израиль, в области беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило американское издание The National Interest.

Сообщество
# беспилотники
# оружие
# Россия
# США
Производство БПЛА-камикадзе «Герань-2» / © Телеканал «Звезда»
Производство БПЛА-камикадзе «Герань-2» / © Телеканал «Звезда»

В публикации отмечается, что в прошлом году Россия оснастила своих солдат примерно 1,5 миллиона малых беспилотников, и ожидается, что это число продолжит расти. На данный момент производственные мощности США не могут приблизиться к этим показателям. С другой стороны, США отстают и от Китая, где развернуто производство не только малых дронов, но и электронных и цифровых компонентов, необходимых для их эксплуатации.

Кроме того, американские солдаты не могут испытывать свои новые продукты в реальных боевых условиях, используя самые современные средства радиоэлектронной борьбы, поэтому их потенциальные противники опережают армию США, быстро усваивая, что работает, а что нет.

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# VLA
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# компьютерное моделирование
# приливное разрушение звезд
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Arthur Kusainov
1 час назад
Эта статья тоже с помощью ИИ написана 😂😂😂

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Иван Иванов
4 часа назад
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Иван Иванов
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vitautas shilingas
7 часов назад
Статья безупречна – и этим сразу настораживает. Неужели учёные тоже ИИ?! Шучу. Но теперь каждое “спасибо” коллеге буду читать вслух, ища признаки

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Анатолий Николаев
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