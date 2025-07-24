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В США заявили о технологическом отставании от России в сфере беспилотников

Американские войска спешат сократить разрыв между возможностями США и таких стран, как Россия, Украина, Китай и Израиль, в области беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило американское издание The National Interest.

Производство БПЛА-камикадзе «Герань-2» / © Телеканал «Звезда»

В публикации отмечается, что в прошлом году Россия оснастила своих солдат примерно 1,5 миллиона малых беспилотников, и ожидается, что это число продолжит расти. На данный момент производственные мощности США не могут приблизиться к этим показателям. С другой стороны, США отстают и от Китая, где развернуто производство не только малых дронов, но и электронных и цифровых компонентов, необходимых для их эксплуатации.

Кроме того, американские солдаты не могут испытывать свои новые продукты в реальных боевых условиях, используя самые современные средства радиоэлектронной борьбы, поэтому их потенциальные противники опережают армию США, быстро усваивая, что работает, а что нет.