Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индия и NASA запустят один из самых дорогих спутников наблюдения Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщили, что запуск новейшего спутника для наблюдения Земли — NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) — состоится 30 июля.

Спутник NISAR внутри обтекателя индийской ракеты / © ISRO

Новый аппарат станет первым в мире спутником, оснащенным радарами L- и S-диапазонов, способным картографировать рельеф суши и ледяных массивов Земли с разрешением от пяти до десяти метров. NISAR будет сканировать практически всю сушу и ледники Земли два раза каждые 12 дней для отслеживания изменений в экосистемах планеты, роста и таяния ледяных щитов, ледников и морских льдов, а также тектонических деформаций земной коры. Полученные аппаратом данные будут использованы для быстрого реагирования на стихийные бедствия, мониторинга инфраструктуры и сельского хозяйства.

Создание аппарата обошлось в сумму порядка 1,5 миллиарда долларов, что делает его одним из самых дорогих в истории спутников, предназначенных для съемки земной поверхности.