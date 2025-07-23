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Трамп поручил проверить контракты SpaceX после разногласий с Маском
После того как генеральный директор SpaceX Илон Маск и президент США Дональд Трамп перестали находить общий язык, администрация Белого дома инициировала проверку контрактов SpaceX с федеральным правительством с возможностью их расторжения.
Однако как сообщили источники издания Wall Street Journal (WSJ), все усилия были тщетными, поскольку большинство контрактов оказались критически важными для Министерства обороны США и NASA.
Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько значимого преимущества добилась SpaceX, став фактическим поставщиком доступа в космос как для астронавтов NASA, так и для спутников национальной обороны. В частности, ее многоразовые ракеты значительно снизили стоимость запусков, что позволяет компании предлагать их по гораздо более низким ценам. По словам американского генерала Джона Хайтена, только на военных контрактах в 2021 году, благодаря SpaceX, было сэкономлено примерно 40 миллиардов долларов.
Другими словами, как бы Трамп ни старался, в ближайшее время ему будет очень трудно избавиться от SpaceX Маска.
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Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
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Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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