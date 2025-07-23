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Трамп поручил проверить контракты SpaceX после разногласий с Маском

После того как генеральный директор SpaceX Илон Маск и президент США Дональд Трамп перестали находить общий язык, администрация Белого дома инициировала проверку контрактов SpaceX с федеральным правительством с возможностью их расторжения.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Однако как сообщили источники издания Wall Street Journal (WSJ), все усилия были тщетными, поскольку большинство контрактов оказались критически важными для Министерства обороны США и NASA.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько значимого преимущества добилась SpaceX, став фактическим поставщиком доступа в космос как для астронавтов NASA, так и для спутников национальной обороны. В частности, ее многоразовые ракеты значительно снизили стоимость запусков, что позволяет компании предлагать их по гораздо более низким ценам. По словам американского генерала Джона Хайтена, только на военных контрактах в 2021 году, благодаря SpaceX, было сэкономлено примерно 40 миллиардов долларов.

Другими словами, как бы Трамп ни старался, в ближайшее время ему будет очень трудно избавиться от SpaceX Маска.