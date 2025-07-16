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Олег Гончар
Олег Гончар
16 июля, 08:03
Рейтинг: +667
Посты: 2033

Роботы в общественном транспорте: стартовал первый проект по доставке товаров

Компания 7-Eleven совместно с логистической фирмой VX Logistics запустила проект автономной доставки товаров в более 100 магазинов в китайском городе Шэньчжэнь. Роботы курсируют по вагонам метро, самостоятельно пользуются лифтами, перемещаются по платформам и заходят в магазины.

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
Один из роботов-курьеров, осуществляющих доставку в торговые точки сети 7-Eleven / © Vanke Group
Один из роботов-курьеров, осуществляющих доставку в торговые точки сети 7-Eleven / © Vanke Group

В Шэньчжэне начала работу партия из 41 робота-курьера, которые передвигаются поездами метро и автоматически пополняют запасы в магазинах сети 7-Eleven, расположенных на станциях.

Каждый робот высотой около метра имеет автономную навигацию, может ездить на лифтах, ориентироваться на платформах и заходить в вагоны метро. После первых рейсов роботы привлекли толпы любопытных пассажиров, которые останавливались, чтобы заснять машины, аккуратно выстроившихся в очереди в вагонах.

По словам сотрудников магазинов 7-Eleven, роботы облегчили работу людей, которым ранее приходилось разгружать товары на улице, вручную заносить их в подземку и доставлять к торговым точкам, разбросанным по всей системе метро.

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