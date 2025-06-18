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Инфографика: 50 крупнейших научно-технических кластеров

Специалисты портала Visualcapitalist представили инфографику с ежегодным рейтингом стран на основании их потенциала к инновациям и практического применения технологий.

Инфографика: 50 крупнейших мировых научно-технических кластеров / © visualcapitalist

На карте показаны 50 ведущих мировых научно-технических (НТК) кластеров, которые распределены по их совокупной доле международных патентных заявок и научных публикаций.

Почти половина (24) из 50 ведущих научно-технологических кластеров расположена в Азии, 15 из них — в Китае.

Кластер Шэньчжэнь-Гонконг-Гуанчжоу лидирует по количеству патентных заявок, а Пекин стал мировым лидером в области научных исследований более чем с 300 000 научных публикаций.

Соединенные Штаты — одна из самых инновационных стран — занимают второе место после Китая по общему числу научно-технических кластеров: у них 11 из 50 крупнейших мировых кластеров.

В Европе Париж стал ведущим инновационным центром, за ним следуют Лондон и Мюнхен. Больше всего кластеров в ЕС — в Германии, пять из них входят в топ-50.

Москва находится на 31-м месте в рейтинге НТК: на российский кластер в прошлом году пришлось 1946 патентных заявок и 57 524 научные публикации.