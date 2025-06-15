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Тайванец пил из одной и той же термокружки 10 лет и умер от отравления тяжелыми металлами
У жителя Тайваня, который почувствовал себя плохо и обратился в больницу, диагностировали отравление свинцом, приведшие к тяжелой легочной инфекции. Спустя некоторое время, несмотря на усилия врачей, его состояние ухудшилось, и человек умер. Об инциденте сообщило гонконгское издание ATV News.
Оказалось, что мужчина использовал одну и ту же термокружку каждый день в течение десяти лет. Хотя на внутренней стороне емкости появились признаки ржавчины, он продолжал из нее пить. При этом человек использовал термокружку для различных напитков и не чистил должным образом.
Такая практика привела к вымыванию токсинов тяжелых металлов из термокружки, которые постепенно проникали в его организм.
Специалисты отметили, что длительное использование таких емкостей для горячих или кислых напитков, таких как кофе, чай и соки, может привести к химическим реакциям и коррозии внутреннего защитного покрытия. Считается, что термокружки следует менять каждые пару лет, регулярно протирать содой или уксусом.
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