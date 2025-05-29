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На искусственной Луне организовали фотосессию для астронавтов

Внутри неприметного здания на промышленной площадке недалеко от Кельна в Германии находится макет лунной поверхности, позволяющий астронавтам имитировать работы на естественном спутнике Земли, а также тестировать новое фото- и видеооборудование.

Имитация работы астронавтов на естественном спутнике Земли / © ESA / DLR / M. Diegeler

LUNA Analog Facility — современный центр моделирования лунных условий, созданный совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Немецким центром авиации и космонавтики (DLR).

Имитация работы астронавтов на естественном спутнике Земли / © ESA / DLR / M. Diegeler

Несмотря на достижения в области фото- и видеосъемки, инженеры и специалисты до сих сталкиваются с рядом проблем, характерных для лунной среды. К ним относятся слабое освещение и лунная пыль, которые мешают получить качественные и четкие изображения.

Имитация работы астронавтов на естественном спутнике Земли / © ESA / DLR / M. Diegeler

Чтобы подготовиться к этим условиям, ESA и DLR недавно провели имитацию прогулки по Луне на объекте LUNA в Германии. В ходе учений астронавты проводили работы на поверхности искусственной Луны, включая выход из посадочного модуля, исследование местности и съемку «лунного селфи».

«Эта работа не направлена ​​на создание фальшивых лунных кадров», — заявили представители ESA.