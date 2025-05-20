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В окружение Маска проникли русские агенты, заявил бывший сотрудник ФБР

Бывший агент ФБР Джонатан Бума в документальном фильме «Помощники Путина — Трамп, Маск и Кремль», недавно вышедшем в эфир на немецком телеканале ZDF, рассказал, что употребление наркотиков Илоном Маском сделало его легкой добычей для агентов российских спецслужб.

Коллаж с изображением Владимира Путина (слева) и Илона Маска (справа) / © Kremlin / U.S. Air Force

«Склонность Маска к беспорядочным связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина, а также его тяга к клубной жизни <…> могли быть расценены российской разведкой как отправная точка для [внедрения] агента <…> в ближайшее окружение [американского миллиардера]», — заявил Бума.

Экс-агент подчеркнул, что ему не разрешено обсуждать детали того, как именно ФРБ получило эти данные. Но якобы существует огромное количество доказательств, подтверждающих этот факт.

Бума также подтвердил информацию из прошлогодней статьи Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что Маск часто общается с президентом России Владимиром Путиным.