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Аппараты миссии PUNCH запечатлели «космическую радугу» в зодиакальном свете

NASA опубликовало несколько снимков, сделанных спутниками миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, «Объединенный поляриметр короны и гелиосферы»). В ближайшее время эти аппараты займутся наблюдениями за солнечными ветром и короной.

«Космическая радуга» в зодиакальном свете / © NASA / SwRI

На первом из этих изображений видна «космическая радуга» в зодиакальном свете — слабом рассеянном свечении, возникающем, когда солнечные лучи рассеиваются на частицах космической пыли.

Молодая Луна / © NASA / SwRI

Другой снимок иллюстрирует молодую Луну, когда она проходила мимо Солнца, а третий — зодиакальный свет и звездное скопление Плеяды.

Зодиакальный свет и звездное скопление Плеяды / © NASA / SwRI

Эти изображения помогают команде миссии PUNCH провести калибровку научных инструментов и убедиться, что они работают как надо.

Напомним, миссия PUNCH включает в себя не один, а сразу четыре аппарата, которые вместе составляют единую исследовательскую систему для изучения Солнца. Ученые уверены, что работа аппаратов поможет раскрыть загадки, которые до сих пор скрывает атмосфера нашей звезды, включая механизмы рождения солнечного ветра и появления корональных выбросов массы.