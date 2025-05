Аппараты миссии PUNCH запечатлели «космическую радугу» в зодиакальном свете

NASA опубликовало несколько снимков, сделанных спутниками миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, «Объединенный поляриметр короны и гелиосферы»). В ближайшее время эти аппараты займутся наблюдениями за солнечными ветром и короной.