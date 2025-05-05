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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1002
Посты: 2194

Орбитальный телескоп SPHEREx приступил к созданию трехмерной карты космоса 

Космическая обсерватория SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer — «Спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и исследования льдов»), которая отправилась на орбиту на в начале марта, после нескольких недель подготовки приступила к выполнению своей научной программы.

Сообщество
# NASA
# spherex
# космос
На этом изображении показан участок неба, на котором видно пылевое облако в ближнем инфракрасном диапазоне, SPHEREx зафиксировал его излучение с длиной волны 3,29 микрона / © NASA / JPL-Caltech
На этом изображении показан участок неба, на котором видно пылевое облако в ближнем инфракрасном диапазоне, SPHEREx зафиксировал его излучение с длиной волны 3,29 микрона / © NASA / JPL-Caltech

Теперь космический телескоп ближнего инфракрасного диапазона делает около 600 экспозиций в день и за следующие 25 месяцев миссии SPHEREx четырежды сделает обзор всего неба и пронаблюдает почти 500 миллионов галактик и более 100 миллионов звезд Млечного Пути.

Это изображение, полученное с помощью SPHEREx, показывает ту же область пространства с длиной волны 0,98 микрон / © NASA / JPL-Caltech
Это изображение, полученное с помощью SPHEREx, показывает ту же область пространства с длиной волны 0,98 микрон / © NASA / JPL-Caltech
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Астрономия
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# белый карлик
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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
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# сверхскоростной беспилотник
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# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
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Палеонтология
# доисторическое существо
# предки крокодилов
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# биология
# генетика
# пиар
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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Unitsky String Technologies Inc.

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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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