Орбитальный телескоп SPHEREx приступил к созданию трехмерной карты космоса

Космическая обсерватория SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer — «Спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и исследования льдов»), которая отправилась на орбиту на в начале марта, после нескольких недель подготовки приступила к выполнению своей научной программы.