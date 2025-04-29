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Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья человек должен еженедельно уделять 2,5 часа умеренной физической активности или 1,25 часа интенсивной физической активности.
Что считается умеренной и интенсивной активностью?
Умеренная физическая активность несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки. Это, например, усилия, затрачиваемые здоровым человеком при быстрой ходьбе, плавании, езде на велосипеде по ровной поверхности, танцах.
Интенсивная физическая активность, в свою очередь, значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает выделение пота. Это, например, усилия, затрачиваемые здоровым человеком при беге, занятиях аэробикой, плавании на дистанцию, быстрой езде на велосипеде, подъеме в гору.
Используя последние данные исследования, опубликованного в The Lancet Global Health, специалисты портала Visualcapitalist составили карту стран по доле населения разных государств, не соблюдающего минимальные требования к физнагрузкам.
В самом верху списка оказались две трети населения Объединенных Арабских Эмиратов, где не соблюдаются даже минимальные рекомендации по физической активности. Это наивысший показатель среди всех стран в исследовании. Второе место занял Кувейт (63% населения), затем идет Куба (61% населения).
В России всего 18% населения недостаточно занимаются спортом, она заняла 144-е место из 197 в рейтинге. Меньше всего проблем с физической активностью (3%) наблюдается у жителей африканской страны Малави.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.
Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.
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