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Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья человек должен еженедельно уделять 2,5 часа умеренной физической активности или 1,25 часа интенсивной физической активности.

Инфографика: страны, где люди недостаточно занимаются спортом / © Visualcapitalist

Что считается умеренной и интенсивной активностью?

Умеренная физическая активность несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки. Это, например, усилия, затрачиваемые здоровым человеком при быстрой ходьбе, плавании, езде на велосипеде по ровной поверхности, танцах.

Интенсивная физическая активность, в свою очередь, значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает выделение пота. Это, например, усилия, затрачиваемые здоровым человеком при беге, занятиях аэробикой, плавании на дистанцию, быстрой езде на велосипеде, подъеме в гору.

Используя последние данные исследования, опубликованного в The Lancet Global Health, специалисты портала Visualcapitalist составили карту стран по доле населения разных государств, не соблюдающего минимальные требования к физнагрузкам.

В самом верху списка оказались две трети населения Объединенных Арабских Эмиратов, где не соблюдаются даже минимальные рекомендации по физической активности. Это наивысший показатель среди всех стран в исследовании. Второе место занял Кувейт (63% населения), затем идет Куба (61% населения).

В России всего 18% населения недостаточно занимаются спортом, она заняла 144-е место из 197 в рейтинге. Меньше всего проблем с физической активностью (3%) наблюдается у жителей африканской страны Малави.