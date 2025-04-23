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Инженеры показали установку для изготовления кирпичей из лунного реголита

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) разработали машину для изготовления кирпичей из лунного реголита с помощью системы 3D-печати.

Китайская машина для производства кирпичей из лунного реголита / © Chinanews

В новом видеоролике CNSA показала принцип работы устройства. Оно функционирует на солнечных батареях и способно расплавлять лунный реголит, а затем использовать этот материал для производства кирпичей разных размеров.

© CNSA

Такой метод устраняет необходимость в транспортировке воды или дополнительных связующих веществ с Земли, обеспечивая использование ресурсов на месте. Это станет важным шагом для строительства будущей исследовательской станции на Луне.

Китайская машина для производства кирпичей из лунного реголита / © Chinanews

Китай планирует провести тестирование 3D-печати кирпичей на Луне в рамках миссии «Чанъэ-8» в 2028 году.