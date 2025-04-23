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У Tesla возникли проблемы с прибылью

Компания Илона Маска опубликовала отчет о доходах за первый квартал 2025-го, который превзошел даже самые пессимистичные ожидания аналитиков. Чистая прибыль снизилась на 71% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Коллаж с изображением электромобилей Tesla и графиком снижения их продаж / © electrek

Общий доход Tesla сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно пострадал электромобильный бизнес: выручка упала на 20%.

Вину за это ряд инвесторов возложили на генерального директора компании Илона Маска: общественность активно критикует его за резкое сокращение государственного бюджета. Помимо этого, ситуацию усложняет торговая война с 25%-ным тарифом на импорт запчастей для электромобилей, часть которых компания Маска получает из Мексики.

Отметим, что цена акций Tesla упала более чем на 50% с тех пор, как она достигла исторического максимума вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США в конце прошлого года.