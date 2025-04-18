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Китайский экспериментальный ториевый реактор впервые перезагрузили топливом

Ученые из КНР сделали серьезный шаг вперед в своей атомной программе, успешно перезагрузив свежее топливо в работающий реактор на расплавленных солях тория.

Часть установки экспериментального реактора, работающего на расплавленных солях тория / © China IAEA

По данным издания South China Morning Post (SCMP), экспериментальная установка расположена в пустыне Гоби, ее тепловая мощность составляет два мегаватта (электрическая равна нулю, поскольку реактор экспериментальный). Для переноса топлива и управления теплом в ней используется расплавленная соль на основе фтора, лития и бериллия, в котором растворены уран-235 и торий.

Два последних играют роль топлива: при делении урана получаются нейтроны, которые захватываются ядрами атомов тория-232 и образуют сначала торий-233, распадающийся до протактиния-233, а тот — до урана-233. Он и дает основную энергию реактору на ториевом цикле.

Китайские специалисты впервые в истории КНР смогли организовать процесс загрузки, работы, выгрузки и повторной загрузки реактора, обеспечив ему полный цикл обслуживания.

Экспериментальный реактор вышел на полную мощность в июне 2024 года и продемонстрировал устойчивую работу в полном цикле, до появления протактиния-233.

Поскольку установка доказала работоспособность, в этом году начнется строительство более мощного ториево-солевого реактора на 10 мегаватт.