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Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Китайские власти согласовали строительство в пустыне Гоби инновационной атомной электростанции на расплавленной соли, которая будет использовать в качестве топлива торий вместо урана. Создание новой АЭС начнется в следующем году.

Атомная электростанция / © Shutterstock

Почему китайские специалисты решили использовать торий вместо урана? Во-первых, такой реактор не нуждается в воде для охлаждения, поскольку использует жидкую соль и углекислый газ для передачи тепла и выработки электроэнергии. Во-вторых, природных запасов тория больше, чем урана, поэтому не стоит беспокоится о том, что торий скоро закончится. В-третьих, ториевые реакторы обладают повышенной безопасностью и меньшим количеством ядерных отходов в долгосрочной перспективе.

Китайская АЭС на расплавленной соли тория в перспективе станет первый и единственным ядерным реактором на расплавленной соли с тех пор, как США остановили свой испытательный реактор в 1969 году.