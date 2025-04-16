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Google построит первую геотермальную электростанцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Американская технологическая компания Google заключила соглашение с инвестиционной организацией Baseload Capital о строительстве геотермальной электростанции на Тайване. Электроэнергия понадобится Google для обеспечения локальных центров обработки данных и офисов.

Геотермальная электростанция Google в Неваде / © Google

После ввода электростанции в эксплуатацию, которая запланирована на 2029 год, новый объект станет первой геотермальной установкой Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Новая электростанция, согласно документации проекта, будет вырабатывать 10 мегаватт энергии, чем вдвое увеличит нынешние мощности геотермальной энергетики Тайваня, находящиеся в коммерческой эксплуатации.