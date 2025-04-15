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ВВС США впервые показали облик истребителя шестого поколения F-47 в рекламном видео

Изображение американского истребителя шестого поколения F-47, скриншот из нового видео ВВС США / © USAF

Интересно, что этот самолет отличается от ранних изображений, показанных в марте 2025 года. По крайней мере, у него отсутствует переднее горизонтальное оперение.

© USAF

Напомним, что право построить новый истребитель, который в будущем должен заменить F-22 Raptor, досталось аэрокосмической компании Boeing.