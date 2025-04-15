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Американский фридайвер с невероятным объемом легких установил новый мировой рекорд

Профессиональный фридайвер Амелия де лос Риос недавно побила мировой рекорд по количеству воздушных колец, надутых под водой за минуту, и установила новый рекорд по количеству воздушных шаров, надутых под водой без ограничения по времени.

Амелия де лос Риос выдувает воздушные кольца / © Guinness World Records

Как сообщили представители Книги рекордов Гиннесса, женщина выдула 56 воздушных колец за минуту и 81 воздушное кольцо без ограничений по времени, установив сразу два рекорда.

Амелия рассказала о некоторых секретах, которые помогают выдувать воздушные кольца. Все дело — в особой технике. Необходимо напрячь щеки, высунуть язык и втянуть его обратно.

Кроме того, Амелия способна надолго задерживать дыхание: ее рекорд составляет шесть минут 58 секунд.