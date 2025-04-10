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Нейробиологи использовали клетки умершего композитора, чтобы писать музыку

Команда австралийских ученых и художников несколько лет назад предложила американскому композитору экспериментальной музыки и звуковых инсталляций Элвину Люсье пожертвовать свои клетки, чтобы они могли принять участие в проекте «Возрождение» (Revivification), который позволил бы им участвовать в создании музыки уже после его смерти.

Органоиды Люсье / © Rift Photography

От Люсье требовалось только дать согласие и поделиться своими клетками, которые нейробиологи преобразовали в церебральные органоиды с функциональными нейронными сетями, имитирующие человеческий мозг.

Стволовые клетки Люсье / © Rift Photography

Церебральные органоиды — трехмерные клеточные культуры, формирующиеся из специфичных для мозга типов клеток, возникающих из эмбриональных или плюрипотентных стволовых клеток

После смерти Элвина Люсье в 2021 году исследователи продолжили работу и вырастили органоиды на тонкой сетке из 64 электродов, что позволило захватывать нейронные сигналы. Затем они адаптировали платформу с открытым исходным кодом для интерпретации этой активности и генерации звука, превратив искусственный мозг в отзывчивого исполнителя.

Двадцать латунных пластин в Художественной галерее Западной Австралии, которые производят звук / © Rift Photography

Сегодня в Художественной галерее Западной Австралии находится система из 20 латунных пластин, оснащенная преобразователем, который реагирует на нейронные сигналы искусственного мозга и создает акустическую композицию в реальном времени.

При этом органоиды Люсье не просто генерируют звук — они его еще и принимают его. Микрофоны в галерее улавливают окружающий шум, включая человеческие голоса и резонансные тоны пластин, и эти аудиоданные преобразуются в электрические сигналы и возвращаются в мозг.