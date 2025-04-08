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GM впервые показала новый Chevrolet Corvette

Новый концепт Chevrolet Corvette / © General Motors

Интересно, что это первый из трех концептов Chevrolet Corvette C9. Оставшиеся два представят в течение 2025 года, причем их создадут разные дизайн-студии.

Новый концепт Chevrolet Corvette / © General Motors

Технических деталей о концепте, как и о самом новом Сorvette, пока нет. Известно, что GM работает над электрификацией модели, однако следующее поколение, как ожидается, сохранит двигатель V8. Электромобиль, возможно, появится как одна из модификаций.

Новый концепт Chevrolet Corvette / © General Motors

Новый концепт Chevrolet Corvette / © General Motors

Новый концепт Chevrolet Corvette / © General Motors

Новый концепт Chevrolet Corvette / © General Motors