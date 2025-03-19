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Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Израильские ВВС подтвердили, что их истребители пятого поколения F-35I Adir впервые в истории боевого применения использовали внешнее подвесное вооружение. Эта конфигурация, известная как «режим зверя» (Beast Mode), позволяет значительно увеличить боевую нагрузку самолета за счет подвешивания вооружения на внешние пилоны.

Истребитель пятого поколения F-35I в «режиме зверя» / © Israeli Air Force

Как известно, для снижения заметности F-35 обычно несет вооружение только во внутренних отсеках. Однако так называемый режим зверя (Beast Mode) позволяет подвешивать вооружение на внешние пилоны, значительно увеличивая боевую нагрузку. До сих пор этот режим тестировали, но не применяли в реальных боевых действиях.

Более того, командование ВВС Израиля сообщило, что с момента эскалации конфликта с ХАМАС в октябре 2023 года F-35I Adir выполнили тысячи боевых вылетов, налетали более 15 000 часов. Это позволило разработать и в ускоренных темпах ввести новую конфигурацию внешней подвески для корректируемых авиабомб JDAM.

Возможность F-35 нести ударное вооружение, включая JDAM, на четырех пилонах не является новшеством, однако израильская конфигурация «режима зверя» может иметь отличия от стандартного варианта с учетом накопленного реального боевого опыта / © Lockheed Martin, Дэрин Рассел

F-35I — уникальная версия истребителя, адаптированная под требования Израиля.

В 2020 году в страну прибыл специализированный летный испытательный вариант, который тестирует местные модификации, включая интеграцию нового вооружения. Это позволило оперативно адаптировать «режим зверя» под боевые задачи в регионе.

Кадры дозаправки истребителя F-35I в небе над Ливаном / © Israeli Air Force

Хотя точные цели атак не раскрывают, F-35I активно участвуют в ударах по объектам в секторе Газа, Ливане, Йемене и, возможно, Иране. Это первый случай боевого применения внешнего вооружения на истребителях F-35 в истории.