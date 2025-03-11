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Первый в мире электрический экраноплан прошел испытания с пассажирами на борту

Американская компания Regent Craft сообщила об успешном завершении первого испытания прототипа полноразмерного электрического экраноплана Viceroy Seaglider с пассажирами на борту.

Художественное изображение экраноплана Viceroy Seaglider / © Regent Craft

Экраноплан Viceroy Seaglider способен перевозить 12 пассажиров и двух членов экипажа или до 1600 килограммов груза на расстояние не менее 300 километров с крейсерской скоростью 300 километров в час, двигаясь на высоте от девяти до 18 метров над водой.

Длина аппарата составляет 16,75 метра, размах крыльев — 19,8 метра.

Испытания экраноплана Viceroy Seaglider с пассажирами на борту / © Regent Craft

Компания Regent Craft уже получила заказы от клиентов на общую сумму более девяти миллиардов долларов США. Экранопланы Viceroy Seaglider планируют использовать для транспортировки туристов, перевозки грузов и при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

Если все пойдет по плану, Regent Craft начнет создание серийной версии экраноплана Viceroy Seaglider уже в 2026 году.