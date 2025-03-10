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Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году / © Visualcapitalist

СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и изменений возрастного состава. Этот коэффициент считают одним из важных показателей уровня рождаемости.

Для сохранения численности населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости около 2,1 рождения на одну женщину в течение жизни. На этом уровне население региона остается стабильным, а выше — скорее всего, будет расти (если не будет войн, болезней и голода). Ниже этого уровня численность жителей, скорее всего, будет сокращаться (если не будет миграции).

Если изучить данные ООН, то заметно, что почти во всей Европе суммарный коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства. Единственное исключение — Монако.