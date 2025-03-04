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Беспилотный Maserati MC20 установил новый мировой рекорд скорости

Инженеры итальянской компании Maserati вместе с исследователями из Миланского политехнического университета и специалистами Indy Autonomous Challenge (IAC) разработали программное обеспечение для автономного вождения спорткара Maserati MC20. Благодаря новой системе вождения автомобиль развил скорость до 318 километров в час, установив новый мировой рекорд, без водителя за рулем.

Maserati MC20 по управлением ИИ / © Indy Autonomous Challenge

Maserati MC20 побил предыдущий рекорд скорости для автономных транспортных средств в 309,3 километра в час, установленный командой PoliMOVE (совместный проект Миланского политехнического университета и Университета Алабамы) на гоночном автомобиле IAC AV-21 в апреле 2022 года.

Maserati MC20 по управлением ИИ / © Indy Autonomous Challenge

Кстати, максимальная скорость Maserati MC20 составляет 325 километров в час: это значит, что ИИ совсем немного не дотянул до максимальных возможностей MC20.

© Indy Autonomous Challenge