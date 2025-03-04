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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +214
Посты: 626

Беспилотный Maserati MC20 установил новый мировой рекорд скорости

Инженеры итальянской компании Maserati вместе с исследователями из Миланского политехнического университета и специалистами Indy Autonomous Challenge (IAC) разработали программное обеспечение для автономного вождения спорткара Maserati MC20. Благодаря новой системе вождения автомобиль развил скорость до 318 километров в час, установив новый мировой рекорд, без водителя за рулем.

Сообщество
# Maserati
# беспилотники
# ИИ
# рекорды
# транспорт
Maserati MC20 по управлением ИИ / © Indy Autonomous Challenge
Maserati MC20 по управлением ИИ / © Indy Autonomous Challenge

Maserati MC20 побил предыдущий рекорд скорости для автономных транспортных средств в 309,3 километра в час, установленный командой PoliMOVE (совместный проект Миланского политехнического университета и Университета Алабамы) на гоночном автомобиле IAC AV-21 в апреле 2022 года.  

Maserati MC20 по управлением ИИ / © Indy Autonomous Challenge
Maserati MC20 по управлением ИИ / © Indy Autonomous Challenge

Кстати, максимальная скорость Maserati MC20 составляет 325 километров в час: это значит, что ИИ совсем немного не дотянул до максимальных возможностей MC20.

© Indy Autonomous Challenge
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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1 час назад
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Иван Колупаев
2 часа назад
Serg, если отбросить все аргументы своих оппонентов, назвав их некомпетентными болванами начитавшимися фантастики то конечно получается низачем 😁

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Владимир Авдиев
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Благодарю за статью автора; хорошая работа.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Sam Dowson
3 часа назад
иван, скорее это у вас слишком стереотипный взгляд на возникновение жизни. Типа надо много и всего, сложно же, уникально. Но это неверно. Жизнь

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Александр Березин
5 часов назад
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Александр Березин
5 часов назад
Serg, уважаемый, простите, но вашей компетентности не хватает для обсуждения предмета, который вы пытаетесь обсуждать. Не тратьте усилий понапрасну.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

иван федоров
6 часов назад
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Кропат Мохнаногов
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