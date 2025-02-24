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Немецкий стартап завершил испытания своей первой ракеты

Статические огневые испытания двигателей первой ступени Spectrum / © Isar Aerospace

Теперь Isar Aerospace готовит Spectrum к первому полету, который состоится сразу после получения лицензии на запуск. Его проведут на норвежском космодроме Andøya Spaceport.

© Isar Aerospace

Spectrum предназначена для вывода до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту и 700 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.

Компания Isar Aerospace разработала не только Spectrum, но и инфраструктуру для производства и испытаний носителей в больших масштабах. Завод Isar Aerospace на сегодня способен производить от шести до восьми ракет в год.