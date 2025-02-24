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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +955
Посты: 2060

Немецкий стартап завершил испытания своей первой ракеты

Немецкая компания Isar Aerospace сообщила о завершении статических огневых испытаний девяти двигателей первой ступени Spectrum, которые проработали 30 секунд. Ранее компания провела аналогичное испытание верхней ступени ракеты.

Сообщество
# Isar Aerospace
# Spectrum
# космос
# ракеты
Статические огневые испытания двигателей первой ступени Spectrum / © Isar Aerospace
Статические огневые испытания двигателей первой ступени Spectrum / © Isar Aerospace

Теперь Isar Aerospace готовит Spectrum к первому полету, который состоится сразу после получения лицензии на запуск. Его проведут на норвежском космодроме Andøya Spaceport.  

© Isar Aerospace

Spectrum предназначена для вывода до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту и 700 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. 

Компания Isar Aerospace разработала не только Spectrum, но и инфраструктуру для производства и испытаний носителей в больших масштабах. Завод Isar Aerospace на сегодня способен производить от шести до восьми ракет в год.

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Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Александр Березин
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Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Ruslan
3 часа назад
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Опубликован первый снимок, сделанный секретным американским космопланом X-37B

Василий Парфенов
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Алексей, осторожно, вы оскорбляет чувства верующих!!!

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