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«Звездную базу» SpaceX могут признать городом

Судья округа Кэмерон Эдди Тревиньо одобрил петицию, поданную в декабре 2024 года сотрудниками компании SpaceX, с просьбой провести выборы и определить, может ли их «Звездная база» стать городом с таким же названием.

«Звездная база» SpaceX в Бока-Чика, штат Техас / © SpaceX

Новый город расположится примерно в 40 километрах к востоку от Браунсвилла, на побережье Мексиканского залива.

Если избиратели в предложенной зоне города одобрят инициативу, «Звездная база» получит статус муниципалитета типа C: это определяется как населенный пункт площадью менее пяти квадратных километров с населением от 200 до 5000 человек. В муниципалитетах типа C действует система управления в составе мэра и двух комиссаров.

В петиции указано, что единственный кандидат на пост мэра — руководитель службы безопасности SpaceX Гуннар Милберн.

Выборы по вопросу создания города пройдут 3 мая 2025 года.