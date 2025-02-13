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Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +622
Посты: 1831

Звук со дна океана: специалисты опубликовали аудиозапись взрыва батискафа «Титан»

Прошло более полутора лет с момента крушения батискафа «Титан» и гибели его экипажа, однако следователи продолжают изучать доказательства и представляют их общественности.  

Сообщество
# батискаф
# Титан
# Титаник
Обломки затонувшего батискафа «Титан» / © US Coast Guard
Обломки затонувшего батискафа «Титан» / © US Coast Guard

Недавно Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва подводного аппарата «Титан», который был записан 18 июня 2023 года пассивным акустическим регистратором примерно в 1450 километрах от места катастрофы. 

© NOAA

Напомним, что летом 2023-го батискаф «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, совершил спуск к лежащим на глубине 3,8 километра обломкам лайнера «Титаник».

Во время этого путешествия батискаф внезапно взорвался, убив всех членов экипажа. На борту находились основатель и глава организации OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский акванавт и исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
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Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
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Sifra jenny
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