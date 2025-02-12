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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2038

Землетрясение около базы «Зона-51» породило новые дискуссии о таинственном испытательном полигоне

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 2,8, потрясшее Лас-Вегас (Невада) 10 февраля, произошло всего в нескольких километрах от секретной базы американских ВВС «Зона-51».

Сообщество
# землетрясения
# США
Спутниковый снимок базы ВВС США «Зона-51» / © Digital Glode
Спутниковый снимок базы ВВС США «Зона-51» / © Digital Glode

 «Зона-51» давно стала культурным феноменом благодаря конспирологам, которые связывают этот объект с НЛО, инопланетянами и испытаниями экспериментальных самолетов.

Сообщение о подземном толчке недалеко от базы вновь породило различные предположения о том, что происходит под землей на этом сверхсекретном объекте: от создания оружия до открытия порталов в другие измерения.

Однако специалисты напомнили, что Невада — один из самых сейсмически активных регионов США. В штате ежегодно фиксируют десятки тысяч микротолчков, а недавнее землетрясение даже не стало крупнейшим сейсмическим событием в Неваде за последние месяцы.

Остается неясным, вызвал ли незначительный толчок какие-либо структурные повреждения базы, периметр которой составляет приблизительно 18 километров.

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