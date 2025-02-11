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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 минут назад
Рейтинг: +601
Посты: 1474

Клиенты T-Mobile получили возможность бесплатно отправлять сообщения через Starlink

Оператор мобильной связи T-Mobile и компания SpaceX официально запустили новую тестовую услугу Starlink Direct To Cell (DTC). Она предоставит клиентам T-Mobile и других американских мобильных операторов, зарегистрированным в программе сервиса DTC, возможность бесплатно отправлять SMS через Starlink до июля 2025-го.

Сообщество
# Starlink
# T-Mobile
# связь
# технологии
Подключение к Starlink с помощью мобильного телефона / © SpaceX
Подключение к Starlink с помощью мобильного телефона / © SpaceX

Чтобы отправить текстовое сообщение с помощью Starlink, понадобится обычный смартфон, выпущенный за последние четыре года.

Полноценный запуск сервиса ожидается в середине года, тогда же, возможно, появится возможность отправки голосовых сообщений и доступа в интернет через Starslink. Однако в этот момент услуга станет платной и будет доступна за ежемесячную плату от 10 до 15 долларов в зависимости от тарифного плана.

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# Германия
# древние виды
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# плезиозавр
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