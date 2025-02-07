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Google отказалась от обещания не использовать ИИ при создании оружия

Американская технологическая корпорация Google без какого-либо объяснения удалила из свода своих принципов обещание не использовать искусственный интеллект для создания оружия.

Кадр с изображением робота-убийцы Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона / © Lightstorm Entertainment

Google не первая компания, которая отказалась от обязательства не создавать «умное» оружие. Год назад OpenAI тоже отменила обещание не использовать ИИ в «военных целях и для ведения боевых действий».

Хотя Google пока не анонсировала никаких фабрик по производству «Терминаторов», в заявлении, которое пришлось выпустить на фоне критики, корпорация сообщила, что «компании, правительства и организации <…> должны работать вместе над созданием ИИ, который будет защищать людей, способствовать глобальному развитию и поддерживать национальную безопасность».