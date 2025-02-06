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Стало известно, когда частный луноход FLIP отправится на естественный спутник Земли

Американская компания Astrobotic Technology сообщила, что доставит луноход, созданный Venturi Astrolab, в район южного полюса Луны уже к концу этого года.

Художественное изображение модуля Griffin-1 и лунохода FLIP на поверхности естественного спутника Земли / © Astrobotic

Луноход FLEX Lunar Innovation Platform (FLIP) компании Astrolab станет основной полезной нагрузкой на посадочном модуле Griffin-1 компании Astrobotic, который должен прилуниться в крупном ударном кратере Нобиле, расположенном в области южного полюса на видимой стороне Селены.

Компания Astrobotic некоторое время искала полезную нагрузку для Griffin-1 после того, как в июле 2024 года NASA объявило, что не будет использовать посадочный модуль для отправки своего лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) на естественный спутник Земли. Поэтому проблемы VIPER стали удачей для FLIP.

Луноход FLIP, массой пять тонн, сможет перевозить полезную нагрузку весом 30 килограммов и станет платформой для тестирования ключевых систем в рамках создания более крупного аппарата FLEX (Flexible Logistics and Exploration), который предназначен для транспортировки людей по лунной поверхности в ближайшем будущем.