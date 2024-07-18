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NASA отменило проект своего первого лунохода, который уже обошелся почти в полмиллиарда долларов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что отменило программу создания первого своего лунохода под названием VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) из-за проблем с бюджетом.

Концепт лунохода VIPER / © NASA

Решение об отмене миссии VIPER выглядит странно, так как оно сэкономит NASA 84 миллиона долларов, хотя на проект лунохода уже было потрачено 450 миллионов долларов, да и сам аппарат готов на 80%.

Луноход VIPER / © NASA

По состоянию на сегодняшний день VIPER полностью собран и проходит испытания на воздействие окружающей среды. Ровер VIPER массой в 450 килограммов, длина и ширина которого составляют полтора метра, а высота два с половиной метра, способен передвигаться при помощи четырех колес с максимальной скоростью 0,72 километра в час. Планировалось, что луноход в следующего году отправится в район южного полюса Луны и проведет там 100 дней в поисках водяного льда и других ресурсов.

Теперь же VIPER будет разобран, а его запчасти и научные инструменты будут использованы для иных целей.