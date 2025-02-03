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Ученый оценил, насколько сильно взрыв Starship загрязнил атмосферу
Разрушение космического корабля Starship компании SpaceX, в результате которого в середине января над Карибским морем прошел дождь из раскаленных металлических осколков, мог привести к выбросу значительного количества вредных загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы Земли.
По словам астронома и эксперта по космическому мусору Джонатана Макдауэлла, верхняя ступень Starship взорвалась на высоте примерно 146 километров над поверхностью нашей планеты.
Согласно данным исследователя химии атмосферы Университетского колледжа Лондона Коннора Баркера, падение частей Starship могло привести к образованию в атмосфере 45,5 тонны оксидов металлов и 40 тонн оксидов азота. Оксиды азота, в частности, способны повреждать озоновый слой. Это количество примерно равно одной трети метеоритного материала, который ежегодно сгорает в атмосфере Земли.
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