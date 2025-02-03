  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1817

Ученый оценил, насколько сильно взрыв Starship загрязнил атмосферу

Разрушение космического корабля Starship компании SpaceX, в результате которого в середине января над Карибским морем прошел дождь из раскаленных металлических осколков, мог привести к выбросу значительного количества вредных загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы Земли.

Сообщество
# StarShip
# экология
Падение обломков Starship / © Dean Olson / Х
Падение обломков Starship / © Dean Olson / Х

По словам астронома и эксперта по космическому мусору Джонатана Макдауэлла, верхняя ступень Starship взорвалась на высоте примерно 146 километров над поверхностью нашей планеты.

Согласно данным исследователя химии атмосферы Университетского колледжа Лондона Коннора Баркера, падение частей Starship могло привести к образованию в атмосфере 45,5 тонны оксидов металлов и 40 тонн оксидов азота. Оксиды азота, в частности, способны повреждать озоновый слой. Это количество примерно равно одной трети метеоритного материала, который ежегодно сгорает в атмосфере Земли.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Фев
700
Эволюционная биология: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Фев
700
Тело человека с докембрия до наших дней
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Фев
600
Красивые математические задачи с айтишных собеседований
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Фев
600
Луна как телескоп: как использовать естественный спутник в методах высокого разрешения
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
700
Лингвистические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Фев
450
Гамма-всплески
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Фев
400
Библейские растения
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Визуальный поворот в философии: как смотреть и (не) видеть?
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Металл-ионные аккумуляторы: материалы и перспективы развития
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
Позавчера, 11:02
Юлия Трепалина

Дерматологи научно объяснили, почему не стоит чесать зудящее место

Фразой «Не чеши, а то хуже будет» родители часто пытаются убедить детей не трогать зудящую сыпь. Врачи из США недавно с научной точки зрения объяснили, почему к совету нужно прислушиваться. В опытах с мышами исследователи показали, как расчесывание приводило к усилению кожного воспаления и отека, а также раскрыли стоящие за этим механизмы.

Медицина
# аллергия
# дерматит
# зуд
# кожные заболевания
# тучные клетки
Вчера, 13:33
Андрей

Крокодил укусил за шею молодого «ледяного дракона» 76 миллионов лет назад

Несколько лет назад в Канаде открыли гигантских птерозавров, которых прозвали «ледяными драконами северных ветров»: их масса переваливала за 200 килограммов. Недавно там же обнаружили позвонок этого летающего ящера с характерным отверстием. Отметина осталась после укуса, сделанного древним плотоядным, и палеонтологи попытались восстановить охоту, случившуюся более 70 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Канада
# крокодилы
# крупный птерозавр
# меловой период
# охота
# позвонки
# птерозавр
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
30 января
Любовь

В ирландских пещерах нашли новый вид грибов, управляющих пауками

В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.

Биология
# грибковые инфекции
# грибы
# зомби
# паразиты
# пауки
# членистоногие
30 января
Березин Александр

Исследование греческого болота переписало историю Эллады

Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.

История
# Древний Рим
# Древняя Греция
# история
# палеоботаника
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Роды и противозачаточные снизили риск рака яичников на десятки процентов

    36 минут назад

  2. Физики синтезировали композитные наночастицы для тераностики

    1 час назад

  3. Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

    3 часа назад

  4. Рождение двойни умножило вдвое риски для материнского сердца

    3 часа назад
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Александр Березин
17 минут назад
Имхо, про среднюю зарплату в странах Африки -- это однозначный зачет, мне понравилось. И что, громадянин, помогает вам такой аутотренинг? Хоть

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
19 минут назад
Dmitr, и опять вы пишите о теме, которую не знаете. ОФЗ легко может купить очень много кто, помимо российских банков. "Доля нерезидентов [иностранцев]

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
21 минута назад
Евгений, "Александр, вы видимо не экономист и не видите прямую аферу, выводя прибыль в одну фирму скрывают общий убыток, отсюда и сверхприбыли."

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
23 минуты назад
Michael, Michael, санкции работают -- это как раз и хорошо. Ибо если бы санкций не было, то нас бы ждал серьезный спад ВВП в 22-м. А благодаря санкциям спад был

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
24 минуты назад
Dmitr, то, почему вам непонятно, откуда у Газпрома прибыль -- это вопрос устройства вашего внутреннего мира. Всем остальным (включая, конечно, Газпром),

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
29 минут назад
Vlad, "Ну и здрасти приехали - СССР и генетически фильтрованный народ хронически боящийся слово против власти молвить, зашуганный царями запуганный

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Vlad Ok
48 минут назад
Женя, как образовался. Просто :) царь попался мягонький, распустил оппозицию мечтающую о демократии. Распропогандировали народ. Наврали с три

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
49 минут назад
bcazot, ну вы даете - вы считаете, что вы знаете об импорте газа в Европу лучше европейского исследователя, публикующегося в рецензируемом научном

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
53 минуты назад
роман, вы реально считаете, что нынешние несколько сот долларов за кубометр -- это дешево? А, у вас же Россия "собралась воевать с НАТО", то есть

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
55 минут назад
Имхо, на нем широкая улыбка, громадянин: https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/11/29/1078264-chistaya-pribil-gazproma

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
58 минут назад
bcazot, ну конечно же у Газпрома прибыль: https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/11/29/1078264-chistaya-pribil-gazproma И в 22-м была, причем тоже существенная. Убытки у него были

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
60 минут назад
bcazot, "Александр, перечитайте коментарий ed'а внимательно - он пишет про потолок для нефти и нигде не пишет, что уже есть ограничение потолка цены на

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Dmitr Sha
1 час назад
Александр, прощаю, смотрел полугодовой. В любом случае что делать с дивидендами Газпрома правительство РФ пока ещё решило только за 2023-й год

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
1 час назад
Vlad, "Выискивать статейки "за упокой" в громадном разливе выходящих ежедневно на Западе статей позитивных" Во-первых, не статейки, а научные работы.

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Vlad Ok
1 час назад
Александр, ну ну, мы ж взрослые люди и прекрасно друг друга поняли :) Выискивать статейки "за упокой" в громадном разливе выходящих ежедневно на

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

bcazot bcazot
1 час назад
Александр, перечитайте коментарий ed'а внимательно - он пишет про потолок для нефти и нигде не пишет, что уже есть ограничение потолка цены на газ, а

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

bcazot bcazot
1 час назад
Александр, ну вы даете - вы считаете, что европейская компания может купить миллион тон СПГ в России и скрыть это? Это же импорт в ЕС, на таможенную

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

bcazot bcazot
2 часа назад
Malen, у Газпрома прибыль растет? Да вы что. У Газпрома вообще то убытки...

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
3 часа назад
ed, то, что вам кажется о том, кем я работаю -- есть явление, существующие исключительно внутри вашей головы. И не встречающееся нигде за ее пределами.

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Иван Колупаев
3 часа назад
ed, да нет там конкретных определений, словоблудие одно, которое можно натянуть на что угодно. Чем обычно и пользуются. Называя фашистами вообще

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно