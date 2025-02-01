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В США закроют крупнейшую солнечную электростанцию

Крупную солнечно-топливную электростанцию башенного типа «Айвонпа» (Ivanpah), расположенную в штате Калифорния, закроют всего через 11 лет после ввода в эксплуатацию.

Солнечно-топливная электростанция башенного типа «Айвонпа» / © Getty Images

Установка не выдержала конкуренции с более дешевыми источниками зеленой энергии, не выработала запланированный объем электроэнергии и нанесла вред окружающей среде. Кроме того, ее содержание обходится вчетверо дороже по сравнению с газовыми электростанциями.

«Айвонпа» использует солнечно-термальную технологию: примерно 350 тысяч управляемых компьютером зеркал отражают солнечный свет на котлы на вершине 140-метровых башен. Энергия солнца используется для нагрева воды в трубах котлов и производства пара, который приводит в действие турбины, вырабатывающие электричество.

Представители природоохранной организации Sierra Club заявили, что «Айвонпа» привела к гибели тысяч птиц и черепах, а строительство объекта уничтожило среду обитания многочисленных редких видов растений в пустыне.

Местное коммунальное предприятие Pacific Gas & Electric уже договорилось с владельцами «Айвонпа» расторгнуть контракты на поставку электроэнергии. Это приведет к закрытию двух из трех блоков электростанции начиная с 2026 года.