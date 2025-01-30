Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Юнона» зафиксировала мощнейшую вулканическую активность на Ио за всю историю наблюдений

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало данные, полученные космическим аппаратом «Юнона» во время его пролетов спутника Юпитера — Ио в декабре 2023-го и феврале 2024 года.

Мощные извержения на поверхности южного полюса Ио / © NASA / JPL-Caltech

Ученые, проанализировав съемку поверхности Ио, сделанную научным прибором зонда — инструментом Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), обнаружили ранее неизвестный горячий регион в южном полушарии спутника Юпитера.

Мощные извержения на поверхности южного полюса Ио / © NASA / JPL-Caltech

Общая площадь вулканической активности этой территории составила 100 тысяч квадратных километров. Это в три раза больше площади озера Байкал. Общая мощность выделяемой ею энергии составила 80 триллионов ватт, что в шесть раз больше, чем вырабатывают все электростанции на Земле.

На сегодня это самая мощная вулканическая активность, когда-либо зарегистрированная в Солнечной системе.