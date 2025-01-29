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Демонстратор будущего авиалайнера Overture совершил первый полет на сверхзвуковой скорости

Американская компания Boom Supersonic сообщила, что 28 января 2025 года ее прототип сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил 12-й испытательный полет. XB-1 под управлением летчика-испытателя Тристана Бранденбурга достиг высоты 10 668 метров над уровнем моря и максимальной, на этот раз сверхзвуковой, скорости — 1374 километра в час.

Прототип-демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 / © Boom Supersonic

Отметим, что это первый случай, когда самолет, создаваемый как гражданский, достиг сверхзвуковой скорости над континентальной частью Соединенных Штатов.

© Boom Supersonic

Поскольку полет проходил нормально, XB-1 выходил на сверхзвуковую скорость еще два раза, примерно через 17 и 22 минуты после взлета. Это позволило пилоту проверить управляемость самолета во время сверхзвукового полета. Спустя полчаса после начала испытаний XB-1 совершил мягкую посадку на аэродроме в Мохаве (штат Калифорния).

Boom Supersonic заверила, что построенный на базе XB-1 авиалайнер Overture сможет совершать полеты с крейсерской скоростью около 2100 километров в час на расстояние свыше 8000 километров, а на его борту смогут разместиться от 64 до 80 пассажиров.