  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
1 час назад
Рейтинг: +206
Посты: 590

В Китае сообщили о прорыве в создании мощного микроволнового оружия

Издание The Defense Post со ссылкой на китайские СМИ написало, что новое микроволновое оружие под названием «Ураган-3000» (HPM3000) способно генерировать электромагнитные импульсы напряжением до 80 000 вольт. Это позволяет выводить из строя радиоэлектронные системы вооружений противника, включая различные типы беспилотников.

Сообщество
# Китай
# оружие
# технологии
Китайское микроволновое оружие «Ураган-3000» / © Jesusfroman / X
Китайское микроволновое оружие «Ураган-3000» / © Jesusfroman / X

Система «Ураган-3000», разработанная компанией North Industries Group, во время испытаний произвела более 5000 импульсов полной мощности и выдержала нагрузку. Она способна выявлять цели на расстоянии до шести километров.

«Ураган-3000» работает аналогично микроволновой печи, испуская мощные микроволновые лучи для нанесения электромагнитных ударов по целям, мгновенно сжигая их электронные компоненты и блоки управления.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Иван Колупаев
Иван Колупаев
6 минут назад
-
0
+
Прикольная штука. Вот только сможет ли она фокусироваться так чтобы уничтожать лишь чужие беспилотники или будет валить все на... совсем в радиусе поражения?
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Как научиться изобретать? Знакомство с ТРИЗ
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Янв
600
Откуда приходят космические лучи?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
29 Янв
450
Будущее Солнечной системы
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Фантомные конечности и иллюзии тела
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Антиматерия: практическое руководство
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Загадочные явления в ионосфере Земли
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Космическая погода и магнитное поле Земли
Русское географическое общество
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Большая панда
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
600
Древнеримские риторические декламации как школьное упражнение и литературный жанр
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:29
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
Вчера, 11:09
СПбГУ

Петербургские социологи выяснили, какие люди склонны к шопоголизму

Ученые СПбГУ совместно с исследователями Высшей школы экономики и Костромского государственного университета изучили экономическое поведение россиян и определили, какие особенности личности делают жителей нашей страны более склонными к шопоголизму.

СПбГУ
# покупки
# россияне
# финансы
# шопинг
# шопоголизм
Вчера, 22:23
Любовь

Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

Проанализировав 47 столкновений черных дыр, зафиксированных с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo, и изучив направление движения гравитационных волн, авторы нового исследования проверили гипотезу «зеркальной» симметрии Вселенной. Согласно ей физические законы не меняются, если «поменять местами» лево и право, то есть отразить систему в зеркале.

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# симметрия
# Черные дыры
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
Позавчера, 12:29
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
22 января
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
7 января
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Live: первый полет экспериментального самолета Boom XB-1 со сверхзвуковой скоростью

    4 часа назад

  2. Медики назвали вещества, зависимость от которых труднее всего побороть

    4 часа назад

  3. Ученые узнали, почему невесомость портит зрение космонавтов

    5 часов назад

  4. В Перми определили, как улучшить виброизоляцию трубопроводов

    7 часов назад
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Иван Колупаев
6 минут назад
Прикольная штука. Вот только сможет ли она фокусироваться так чтобы уничтожать лишь чужие беспилотники или будет валить все на... совсем в радиусе

В Китае сообщили о прорыве в создании мощного микроволнового оружия

1 2
11 минут назад
М., Даже Энергию предлагали оснастить НК-33, потому что они были, а РД-170 10 лет не могли сделать, он горел-взрывался, трясся (ВЧ-колебания), был очень

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Ольга Лобачевская
58 минут назад
Учитывая, что исследование проводилось по корреляции в странах размера домохозяйств и частоты заболевания раком, а не по наблюдения за группами

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

BAMS ПРАЗДНИКEVERYDAY
1 час назад
Евгений, Недоскреб на триллион: городу будущего Неому втрое урезали финансирование

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

BAMS ПРАЗДНИКEVERYDAY
1 час назад
Gabriel, Недоскреб на триллион: городу будущего Неому втрое урезали финансирование

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Ольга Лобачевская
2 часа назад
Более ожидаемо было увидеть в списке "Дневники Тёрнера"

Девять книг, которые, по мнению Маска, должен прочитать каждый 

alexey al
3 часа назад
Red, почему вы свое незнание и непонимание позиционируете как аргумент для осуждения людей? Самое логичное, первым делом - задать вопрос. Но уж точно

Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Masyanya, а может и не в 2030...

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Тот самый случай, когда использование буквы "ё" было бы уместным.

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Михаил, и по его словам, единственный альфа-самец на этом сайте :)

Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

Masyanya Masyanya
5 часов назад
А может и не завершить...

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Виталий Карпов
6 часов назад
У нас прям не ученые, а философы и теоретики эти вопросами занимаются...

Как эволюция объясняет чихание человека, когда мы смотрим на Солнце?

Александр Березин
8 часов назад
Алексей, "Об этом сказано в исследовании или это результат ваших экспериментов?" И то, и то. Аналогичные эксперименты поставил один из моих

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Семен Слепцов
8 часов назад
Если что Институт теплофизики СО РАН находится в Новосибирске :)

Томские ученые математически и экспериментально показали, как у капель появляются «пальцы»

Иван Колупаев
9 часов назад
Алексей, там маленький график (не сразу разглядел) где показано что ультразвуковой тоже дает 20-30 😥 даже при дистиллированной и деионизированной

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Max Mad
9 часов назад
Не знаю что они там объясняют, но мыло тупо тянет в потоке, естественно в тупики его не затянет, ученые мать их. С тем же успехом - бумажный кораблик

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Алексей Максимов
9 часов назад
Александр, 1. >> пользователь, который использует дистиллированную воду, все >> равно получает 20 микрограмм микрочастиц на кубометр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Theo Zyubanov
10 часов назад
Ждём шнобелевскую премию!

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Александр Березин
11 часов назад
Михаил, если бы ракета современной разработки планировалась к оснащению двигателями, чье производство закончено в начале 1970-х годов -- это

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Михаил Ткачук
15 часов назад
А., тем не менее, самарская РН Союз-5 оснащается РД 171МВ, а не связкой НК-33

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно