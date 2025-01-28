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В Китае сообщили о прорыве в создании мощного микроволнового оружия

Издание The Defense Post со ссылкой на китайские СМИ написало, что новое микроволновое оружие под названием «Ураган-3000» (HPM3000) способно генерировать электромагнитные импульсы напряжением до 80 000 вольт. Это позволяет выводить из строя радиоэлектронные системы вооружений противника, включая различные типы беспилотников.

Китайское микроволновое оружие «Ураган-3000» / © Jesusfroman / X

Система «Ураган-3000», разработанная компанией North Industries Group, во время испытаний произвела более 5000 импульсов полной мощности и выдержала нагрузку. Она способна выявлять цели на расстоянии до шести километров.

«Ураган-3000» работает аналогично микроволновой печи, испуская мощные микроволновые лучи для нанесения электромагнитных ударов по целям, мгновенно сжигая их электронные компоненты и блоки управления.