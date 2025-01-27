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Лунный модуль Blue Ghost запечатлел Землю из космоса

Американская компания Firefly Aerospace опубликовала новый снимок, присланный лунным посадочным модулем Blue Ghost, который отправился в космос 15 января 2025 года.

Земля в объективе камеры Blue Ghost / © Firefly Aerospace

Сейчас модуль Blue Ghost успешно выполняет программу полета. Он проверил часть из установленных на борту приборов и два раза включил двигатель для корректировки орбиты.

© Firefly Aerospace

Лунный модуль Blue Ghost будет находиться на околоземной орбите до 10 февраля. Затем аппарат выполнит маневр, который переведет его на окололунную орбиту. Посадка запланирована на 2 марта 2025 года в районе Моря Кризисов.