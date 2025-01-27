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Лунный модуль Blue Ghost запечатлел Землю из космоса
Американская компания Firefly Aerospace опубликовала новый снимок, присланный лунным посадочным модулем Blue Ghost, который отправился в космос 15 января 2025 года.
Сейчас модуль Blue Ghost успешно выполняет программу полета. Он проверил часть из установленных на борту приборов и два раза включил двигатель для корректировки орбиты.
Лунный модуль Blue Ghost будет находиться на околоземной орбите до 10 февраля. Затем аппарат выполнит маневр, который переведет его на окололунную орбиту. Посадка запланирована на 2 марта 2025 года в районе Моря Кризисов.
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Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
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