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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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В США попробовали восстановить пересохшие реки с помощью бобров

В одном из засушливых районов американского штата Юта протекают реки Прайс и Сан-Рафаэль. Из-за засухи и изменений водного режима экосистемы рек деградировали. Специалисты по охране дикой природы искали разные способы исправить ситуацию. Попробовали они использовать и бобров, но результаты вышли неоднозначные.

Сообщество
# бобры
# животные
# плотины
# реки
# США
© Mirage3 / Dreamstime
© Mirage3 / Dreamstime

Ученые из Университета штата Юта решили проверить, смогут ли бобры спасти пустынные реки штата. В 2019–2020 годах туда переселили 47 проблемных бобров — так называют животных, которых отлавливали в других местах, где они нанесли ущерб имуществу или инфраструктуре. Авторы идеи хотели проверить, смогут ли бобровые плотины восстановить среду обитания рыб, которые больше нигде не встречаются. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Conservation. 

Бобров нередко называют инженерами экосистем за их способность менять ландшафт. Их плотины замедляют течение рек, позволяют воде разливаться в стороны и образовывать заболоченные участки, а также создают тихие глубокие заводи, необходимые рыбам, находящимся под угрозой исчезновения. Ценность плотин возрастает во время засухи.

Однако результаты эксперимента ученых оказались неоднозначными. После переселения в течение восьми недель наблюдений выжили чуть менее 40% переселенных бобров. При этом среди 24 бобров из контрольной группы, ранее обитавших в этом районе, выжили 80%. 

Некоторые переселенные бобры погибли из-за хищников, другие умерли по неизвестным причинам или потеряли датчики, с помощью которых команда отслеживала их перемещение.

В итоге в месте заселения остались жить около четверти переселенных бобров. Другие животные отправились искать более подходящие территории. При этом ученые отмечают, что обычно на новом месте остается примерно половина животных.

Хотя некоторые животные погибли, а другие сбежали, ученые считают, что главную цель проекта они достигли. После исследования плотин стало больше, чем до него. На реке Прайс команда насчитала 17 новых плотин, а на реке Сан-Рафаэль — три. При этом некоторые плотины животные построили рядом с существовавшими искусственными сооружениями.

Исследователи не исключают, что даже бобры, покинувшие зону исследования, могут принести пользу экосистеме. Вероятно, они обосновались на других деградировавших участках тех же речных бассейнов.

Теперь перед исследователями стоит новая задача — изучить, как новые плотины повлияют на рыб.

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Сообщество
# бобры
# животные
# плотины
# реки
# США
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