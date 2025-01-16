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Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии

Американский авиационный гигант Boeing столкнулся с серьезными трудностями в прошлом году — забастовкой крупнейшего профсоюза, техническими и технологическими проблемами ряда своих подразделений, неисправностями самолетов. В итоге все это привело к значительному снижению поставок новых авиалайнеров клиентам.

Производство самолетов Boeing / © Boeing

По данным Reuters, за год Boeing поставила всего 348 коммерческих самолетов — на 528 лайнеров меньше, чем в 2023-м. Кроме того, показатель 2024 года стал самым низким для компании с начала пандемии коронавируса.

Новое руководство Boeing уверено, что 2025 год станет ключевым для восстановления доверия потребителей, поэтому нацелено на улучшение качества и рост производства лайнеров 737 MAX.