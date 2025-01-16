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Николай Головин
Николай Головин
12 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 575

Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии

Американский авиационный гигант Boeing столкнулся с серьезными трудностями в прошлом году — забастовкой крупнейшего профсоюза, техническими и технологическими проблемами ряда своих подразделений, неисправностями самолетов. В итоге все это привело к значительному снижению поставок новых авиалайнеров клиентам.

Сообщество
# Boeing
# авиация
# экономика
Производство самолетов Boeing / © Boeing
Производство самолетов Boeing / © Boeing

По данным Reuters, за год Boeing поставила всего 348 коммерческих самолетов — на 528 лайнеров меньше, чем в 2023-м. Кроме того, показатель 2024 года стал самым низким для компании с начала пандемии коронавируса.

Новое руководство Boeing уверено, что 2025 год станет ключевым для восстановления доверия потребителей, поэтому нацелено на улучшение качества и рост производства лайнеров 737 MAX.

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# геология
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