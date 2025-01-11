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В США представили летающий электромобиль в духе «Звездных войн»

На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе основатель компании SimTechLabs Дэвид Симчон представил новую модель летающего электромобиля, которая напоминает воздушный транспорт из кинофильмов «Звездные войны».

Рендер Manta M4 / © SimTechLabs

Стильный аппарат под названием Manta M4 способен перевозить одного пассажира со скоростью до 104 километров в час на высоте до 150 метров. Manta M4 может взлетать с суши и поверхности воды, однако садится он только на воду.

Модель Manta M4 / © Martin S. Fuentes

Управление транспортным средством осуществляется с помощью джойстика. Аппарат способен находиться в воздухе до трех часов, получая электроэнергию для работы трех своих винтовых двигателей от аккумуляторов. Он оснащен системой для обнаружения и предупреждения столкновения с птицами, а также системой, излучающей ультразвуковые звуки, чтобы отпугивать акул. На базе Manta M4 установлена ​​360-градусная камера, позволяющая снимать захватывающие виды во время полета.

Модель Manta M4 / © Martin S. Fuentes

Пока что аппарат не получил разрешение на полеты от Федерального управления гражданской авиации США.