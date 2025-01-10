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Tesla представила официальные рендеры электромобиля Model Y Juniper

Автомобилестроительная компания Илона Маска обновила свой китайский сайт, разместив на нем всю информацию о новом электромобиле Model Y.

Рендер электромобиля Model Y Juniper / © Tesla

По обновленной информации, Model Y Juniper получит запас хода на одной зарядке в 719 километров, ее оснастят 19-дюймовыми колесами, новыми бамперами, улучшенной шумоизоляцией и новой оптикой со светодиодными полосками.

Рендер электромобиля Model Y Juniper / © Tesla

Электромобиль сможет разогнаться от нуля до 100 километров в час за 4,3 секунды.

Рендер электромобиля Model Y Juniper / © Tesla

Рендер салона электромобиля Model Y Juniper / © Tesla