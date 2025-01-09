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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +942
Посты: 1981

Камера темной энергии получила изображение более 200 галактик в скоплении Насоса 

Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение скопления галактик, расположенного на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Насоса. Снимок получила Камера темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко, на нем запечатлена часть из 230 галактик скопления.

Сообщество
# галактики
# космос
Камера темной энергии получила изображение более 200 галактик в скоплении Насоса / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA 
Камера темной энергии получила изображение более 200 галактик в скоплении Насоса / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA 

В скоплении доминируют две массивные эллиптические галактики — NGC 3268 (в центре) и NGC 3258 (справа внизу). Они окружены рядом карликовых галактик.

Вероятно, эти две структуры находятся в процессе слияния, что может быть доказательством того, что скопление Насоса на самом деле состоит из двух небольших скоплений, которые активно взаимодействуют и объединяются.

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