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Россия провела 2000-й пуск ракет семейства Р-7
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П № 5» стартовала 25 декабря, в 10:45:42 по московскому времени, с 31-й площадки космодрома Байконур.
Это был 17-й пуск российской космической ракеты в 2024 году и юбилейный — 2000-й по счету — старт для носителей семейства Р-7. Спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5 вышел на целевую орбиту.
Представительницы семейства Р-7 (по дате первого запуска):
- Р-7 — 26 пусков (с 15.05.1957 по 04.06.1960);
- «Спутник» — четыре пуска (с 04.10.1957 по 15.05.1958);
- «Восток» — 26 пусков (с 23.09.1958 по 11.07.1964);
- Р-7А — 28 пусков (с 23.12.1959 по 25.07.1967);
- «Молния» — 40 пусков (с 10.10.1960 по 22.10.1967);
- «Восток-2» — 44 пуска (с 01.06.1962 по 12.05.1967);
- «Полет» — два пуска (с 01.11.1963 по 12.04.1964);
- «Восход» — 299 пусков (с 16.11.1963 по 29.06.1976);
- «Восток-2М» — 93 пуска (с 28.08.1964 по 29.08.1991);
- «Молния-М» — 280 пусков (с 04.10.1965 по 30.09.2010);
- «Восток-2А» — два пуска (с 28.12.1965 по 20.07.1966);
- «Союз» — 31 пуск (с 28.11.1966 по 14.10.1976);
- «Союз-Л» — три пуска (с 24.11.1970 по 12.08.1971);
- «Союз-М» — восемь пусков (с 27.12.1971 по 31.03.1976);
- «Союз-У» — 788 пусков (с 18.05.1973 по 22.02.2017);
- «Союз-У2» — 70 пусков (с 23.12.1982 по 03.09.1995);
- «Союз-ФГ» — 70 пусков (с 21.05.2001 по 25.09.2019);
- «Союз-2.1а» — 73 пуска (с 08.11.2004 по настоящее время);
- «Союз-2.1б» — 74 пуска (с 27.12.2006 по настоящее время);
- «Союз-СТ-Б» — 18 пусков (с 21.10.2011 по 10.02.2022);
- «Союз-СТ-А» — девять пусков (с 17.12.2011 по 29.12.2020);
- «Союз-2.1в» — 12 пусков (с 28.12.2013 по настоящее время).
Космодромы (по дате первого запуска):
- Байконур — 955 пусков (с 15.05.1957 по настоящее время);
- Плесецк — 1 000 пусков (с 14.12.1965 по настоящее время);
- ГКЦ — 27 пусков (с 21.10.2011 по 10.02.2022);
- Восточный — 18 пусков (с 28.04.2016 по настоящее время);
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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