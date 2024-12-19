Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Издание The Metro сообщило о заманчивой идее по созданию трансатлантического туннеля стоимостью 20 триллионов долларов: он позволит добраться из Нью-Йорка в Лондон за 54 минуты. Перелет между этими городами сегодня занимает примерно восемь часов.

Илон Маск / © Shutterstock

Технологический магнат Илон Маск отреагировал на новость The Metro и заявил, что его компания The Boring Company сможет построить такой туннель в 1000 раз дешевле. То есть примерно за 20 миллиардов долларов.

Напомним, Маск основал The Boring Company в 2016 году для реализации некоторых из этих инфраструктурных проектов, а в 2022-м объявил о предложении построить туннель для Tesla, чтобы ездить под землей и объезжать пробки в Майами. Однако этот и другие подобные проекты, предложенные для Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, не получили дальнейшего развития.