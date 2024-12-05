Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый капитан частного космического экипажа станет следующим главой NASA

Недавно избранный президент США Дональд Трамп объявил 4 декабря, что он решил назначить миллиардера, летчика и астронавта Джареда Айзекмана на должность администратора NASA.

Джаред Айзекман в скафандре SpaceX / © Polaris Dawn

У Айзекмана есть опыт космических полетов: он и руководил двумя новаторскими частными миссиями на околоземную орбиту, обе из которых выполнялись с использованием оборудования SpaceX.

Джаред Айзекман стал широко известен благодаря миссии Polaris Dawn, в рамках которой прошел первый в истории коммерческий выход в открытый космос.

«Американцы будут ходить по Луне и Марсу, и, совершив это, мы сделаем жизнь здесь, на Земле, лучше», — пообещал Айзекман.